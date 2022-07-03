Москва, 3 июля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Если Швеция и Финляндия не исполнят свои обязательства перед Турцией, приняты в состав НАТО эти страны не будут. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщила 3 июля газета Star.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Что мы сказали? Если Швеция и Финляндия, поддерживающие терроризм и являющиеся инкубатором для РПК, FETÖ и других террористических организаций, не выступят против терроризма и не обязуются выполнять эти требования Турции в конкретных условиях, тогда мы не позволим им стать членами», — заявил Боздаг.

Он отметил, что последние события повысили репутацию Турции как внутри страны, так и за её пределами.

Ранее накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.

В частности, страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.