Ташкент, , 16:18 — REGNUM В результате беспорядков в узбекском городе Нукус есть пострадавшие как среди мирных граждан, так и среди сотрудников полиции. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Как сообщалось ранее, 1 июля 2022 года в городе Нукусе группа лиц, прикрываясь лживыми лозунгами, завоевала доверие граждан, ввела их в заблуждение, не подчинилась законным требованиям властей, устроила хаос, попыталась захватить здания местных органов государственной власти», — процитировал Мирзиёева его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Узбекский лидер напомнил, что 2 июля демонстранты «продолжили деструктивные действия на центральных улицах административного центра республики»: «Воспользовавшись своим численным преимуществом, эти люди напали на сотрудников правоохранительных органов, жестоко избив их и нанеся тяжёлые травмы».

Мирзиёев выразил сожаление в связи с пострадавшими среди мирных жителей и правоохранителей.