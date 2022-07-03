Берлин, 3 июля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Многие немцы не смогут справиться с ростом счетов за отопление. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

«Если вдруг счёт за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», — сказал Шольц.

Он заявил, что поставщикам и потребителям газа будет предоставлена скидка в условиях роста цен.