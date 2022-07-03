Москва, , 16:02 — REGNUM Российские космонавты и американские астронавты продолжают подготовку к полётам в рамках программы по обмену местами на космических кораблях. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов в интервью журналу «Русский космос».

МКС

Харламов сообщил, что представители США и России ведут переговоры по программе перекрёстных полётов. В это время продолжается подготовка к пилотируемым миссиям на Международную космическую станцию.

«По-прежнему космонавты готовятся в Хьюстоне по американскому сегменту и по системам американского коммерческого корабля, а астронавты приезжают к нам и готовятся по системам российского сегмента и корабля «Союз». Если в ближайшее время будет принято положительное решение о перекрёстных полетах, на этот случай астронавты NASA проходят подготовку у нас в ЦПК», — объяснил Харламов.

Программа перекрёстных полётов предусматривает обмен посадочными местами на российских кораблях серии «Союз МС» и американских Crew Dragon. Такие полёты призваны повысить безопасность экипажа станции за счёт взаимного обучения управлению российскими и американскими системами.

В случае положительного решения вопроса космонавт Роскосмоса Анна Кикина может быть включена в состав экипажа Crew Dragon, который отправится к МКС в сентябре 2022 года. Американский астронавт по обмену займёт место на корабле «Союз МС-22», который также должен стартовать к орбитальной станции в сентябре.

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