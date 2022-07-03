Москва, , 16:00 — REGNUM Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала не допустить заключение аналога «минских соглашений» для Украины. По её мнению, Киеву нужна «чистая победа над Россией». Об этом она заявила в интервью газете Journal du Dimanche, передаёт 3 июля РИА Новости.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит её безопасность», — заявила Трасс.

По её мнению, заключение мирного соглашения откроет возможность России «перегруппировать силы» для нового наступления.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева «проявлением шизофрении».