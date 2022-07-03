Хургада, Египет, 3 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Ещё одно нападение акулы на женщину произошло в районе египетского города Хургада, жертва скончалась. Об этом сообщает 3 июля министерство окружающей среды Египта.

Цитата из к/ф «Челюсти». реж. Стивен Спилберг. 1975. США Акула

Министр окружающей среды Ясмин Фуад поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря после того, как акула напала на двух женщин в районе курорта Сахль-Хашиш, сообщили в министерстве.

Специалистам предстоит выяснить точные причины нападений акулы, которые привели к гибели двух человек. В министерстве выразили соболезнования семьям погибших.

Губернатор провинции Красное Море запретил любую активность в море в том месте, где случилась трагедия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 68-летняя гражданка Австрии получила смертельные травмы при нападении акулы в Хургаде. Акулы в этой местности появляются очень редко, нападений на людей там не регистрировали.

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