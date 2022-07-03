Москва, 3 июля 2022, 15:35 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны украинских боевиков Белгорода, сообщили 3 июля в пресс-службе СКР.
По данным следствия, 3 июля украинские боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства жителей Белгорода.
Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли четыре человека.
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