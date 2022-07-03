Москва, , 15:35 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны украинских боевиков Белгорода, сообщили 3 июля в пресс-службе СКР.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 30 ( приготовление к преступлению и покушение на преступление) , пунктами «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ», — говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, 3 июля украинские боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства жителей Белгорода.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли четыре человека.

Читайте также: В Совфеде назвали удар по Белгороду прямой агрессией и провокацией