Токио, 3 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Ядерный зонтик США перестал вызывать доверие, поэтому в свете российской и китайской угроз Япония может задуматься о создании собственного ядерного оружия. Об этом пишет 3 июля японское издание JB Press.

Ядерные испытания на атолле Бикини.1946

Автор статьи Ёсиаки Яно отмечает, что создать ядерную бомбу Япония способна за несколько дней: страна располагает и средствами доставки, и технологиями наведения. Токио не делает этого в силу гарантии расширенного ядерного сдерживания со стороны США.

«Тем не менее в свете китайской и российской угрозы баланс ядерных сил склоняется не в пользу Вашингтона», — говорится в статье.

На фоне украинского кризиса Китай и Россия развивают сотрудничество, в том числе в сфере передовых военных технологий. Не исключено, что Пекин и Москва заключили секретное соглашение в области ядерной стратегии.

Если эти две страны будут считать США общим врагом, баланс сил составит два к одному, отмечает Яно.

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