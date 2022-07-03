Вашингтон, 3 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Американская компания Virgin Orbit провела запуск ракеты-носителя LauncherOne с малыми спутниками различного назначения. Об этом сообщает портал Space.com.

Unsplash На орбите

Ракета-носитель LauncherOne запускается по системе воздушного старта. Она была поднята на высоту около 10,7 км самолётом-носителем Cosmic Girl (модифицированная версия Boeing 747). После этого носитель вывел семь небольших спутников на орбиту высотой 500 км над Землёй.

Среди выведенных на орбиту космических аппаратов спутник Adler-1, который будет использоваться для мониторинга космического мусора. Также в состав полезной нагрузки входили спутники дистанционного зондирования Земли, аппараты для испытания новых двигателей и исследовательские спутники. Некоторые из этих спутников будут использоваться в интересах министерства обороны США для экспериментов в области космической связи и навигации в космосе.

Этот старт стал четвёртым успешным запуском для компании Virgin Orbit. Всего компания провела пять запусков ракет LauncherOne, один из которых завершился неудачей.