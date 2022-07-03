Прага, 3 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Чехия должна продолжать поставлять вооружение киевскому режиму и обучать на своей территории украинских боевиков. Об этом 3 июля заявил чешский президент Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News.

Kremlin.ru Милош Земан

«Да, я был бы согласен с продолжением поставок оружия (Чехией Киеву) и с организацией обучения украинских военнослужащих», — сказал он.

Также Земан уточнил, что, по его мнению, западным странам необходимо и далее поставлять украинским нацистам современные боевые системы и в том числе — зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия.

При этом президент Чехии допустил возможность того, что конфликт на Украине затянется и из-за этого среди жителей России якобы может вырасти недовольство, а также предложил продолжать введение жёстких антироссийских санкций, потому что это, как он считает, якобы ведёт к быстрейшему разрешению украинской ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что западные страны не могут себе позволить заключить «новое минское соглашение» и киевский режим должен «победить» Россию.