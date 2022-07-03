п. Тёткино, , 12:35 — REGNUM Посёлок Тёткино в Курской области подвергся миномётному обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очередной минометный обстрел в посёлке Тёткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом», — написал Старовойт.

Также он отметил, что в результате обстрела, по предварительным данным, получили повреждения кровли, окна и фасады нескольких домов и подчеркнул, что при этом никто не пострадал.

«Наши военные подавили атаку противника ответным огнём», — добавил губернатор Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что три артиллерийских и пять миномётных взводов украинских нацистов были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Луганской Народной Республике (ЛНР).