Москва, 3 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы России овладели Верхнекаменкой, Золотаревкой, Белогоровкой, замкнув кольцо окружения вокруг Лисичанска, сообщили 3 июля в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в очередном «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ, добавили в ведомстве.