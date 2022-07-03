Донецк, 3 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за прошедшие сутки уничтожили одну установку РСЗО «Град», сообщили 3 июля в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, были подавлены две огневые точки боевиков ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.