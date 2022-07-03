Назаровский район, Красноярский край, 3 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае зафиксирован очередной случай гибели человека на воде. Трагедия произошла вечером 1 июля в посёлке Преображений Назаровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Тонущий человек

Купаясь в искусственном водоёме, утонул молодой человек 1996 года рождения. Спасатели нашли его тело на следующий день и передали сотрудникам полиции.

«Настоятельно рекомендуем родителям провести со своими детьми дополнительные разъяснительные беседы об опасностях купания в неположенных для этого местах», — добавили в ведомстве.

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