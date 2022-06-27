Ужурский район, Красноярский край, , 09:26 — REGNUM В Красноярском крае организована процессуальная проверка по факту гибели подростка на водоёме. Очередная трагедия произошла 26 июня в Ужурском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Заброшенный пруд в Красноярском крае ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Пять подростков в возрасте 14-15 лет поехали на велосипедах на заброшенный пруд вблизи села Кулун, где двое из них решили поплавать.

«В какой-то момент 14-летний подросток из-за перепада глубины потерял равновесие и начал тонуть, другой подросток пытался его спасти, однако юноша скрылся под водой», — отметили в ведомстве.

К вечеру спасателям удалось найти тело погибшего. Причину смерти установят судмедэксперты.

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