Мелитополь, Украина, 3 июля 2022, 09:57 — REGNUM В результате обстрела со стороны украинских боевиков города Мелитополь были частично повреждены дома в районе аэропорта, сообщил 3 июля глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий добавил, что в результате был частично нанесён ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июля украинские вооружённые формирования дважды подвергли Мелитополь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности.
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