Новосибирск, , 09:56 — REGNUM Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер, арестованный по делу о госизмене, скончался. Об этом источник сообщил 3 июля ТАСС.

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Ранее дочь Колкера Алина Миронова рассказала, что у 54-летнего учёного диагностировали рак в четвёртой стадии.

«Он скончался», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня Колкер по решению Советского районного суда Новосибирска был помещён под стражу. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Сын учёного сообщил, что сотрудники ФСБ задержали Колкера в больнице.

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