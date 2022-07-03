Москва, , 09:28 — REGNUM В Минэкономразвития России начался поэтапный переход к использованию отечественной операционной системы Astra Linux. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо директора департамента цифровой трансформации Минэкономразвития Александра Маслова главам других департаментов ведомства.

За компьютером Иван Шилов © ИА REGNUM

Переход на отечественную операционную систему с Windows от американской компании Microsoft проходит в несколько этапов. На первом этапе использовать систему Astra Linux стали сотрудники департамента цифровой трансформации.

«Сотрудники успешно выполняют свои обязанности под управлением отечественной операционной системы и офисным пакетом», — отмечается в письме.

Далее под отечественной системой начнут работать несколько сотрудников от каждого департамента. Планируется, что к концу 2022 года доля отечественного программного обеспечения на рабочих местах сотрудников ведомства будет доведена до 90%.

Операционная система Astra Linux разработана российской компанией «Русбитех-Астра» на базе ядра Linux. Эта система включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России.

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