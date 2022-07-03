Лондон, , 09:17 — REGNUM Конфликт на Украине не только вызвал разногласия внутри НАТО, но и разделил страны альянса на три лагеря. Об этом пишет 3 июля британская газета The Sunday Times.

Страус Цитата из м/ф «Крылья, ноги и хвосты». реж Александр Татарский, Игорь Ковалев. 1985. СССР

Авторы статьи назвали лагеря внутри военного блока «ястребами», «голубями» и «страусами». «Ястребы» — это страны, выступающие за контроль Украины над Крымом и Донбассом. Более того, они хотят нанести России удар такой силы, чтобы она в будущем «не могла представлять угрозу ни для кого из своих соседей».

Такие страны издание не называет, но цитирует применительно к ним аналитика, близкого к правительству Польши.

«Голуби» — это страны, настроенные на достижение мирного урегулирования конфликта России и Украины. Такие страны согласились бы со статусом Крыма и республик Донбасса и отводом российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года.

В этом контексте газета цитирует чиновника одной из скандинавских стран, который назвал такое соглашение не справедливым, но практичным.

Ещё есть страны-«страусы». Эти члены НАТО сосредоточены на внутренних проблемах, они поддерживают документы альянса, но в основном «ищут пути наименьшего сопротивления». К таковым авторы публикации отнесли страны на юге Европы.

Во многом из-за отсутствия согласия внутри стран НАТО провалилась идея размещения небольших контингентов натовских войск в городах на западе Украины. Это позволяло бы вдали от линии фронта сдерживать ракетные удары, заключает издание.

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