Фарнем, , 08:44 — REGNUM Семью беженцев с Украины с пятью детьми выгнал на улицу британский офицер, который ранее приютил их в своём доме. Об этом 3 июля сообщает газета The Daily Mail.

Падение Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что это произошло в городе Фэрхем в графстве Хэмпшир, куда семья из Киева из девяти человек и в том числе пятеро детей и две пожилые женщины прибыла из Польши, где они прожили в течение двух месяцев.

По словам главы украинской семьи Максима Хирика, жители Фэрхема Дадли и Келли Мальстер позволили им жить в рамках государственной программы в небольшом доме, оставшемся им в наследство от умершего родственника. При этом, как отметил житель Киева, вначале хозеява относились к ним хорошо и даже встретили их в аэропорту.

Также он добавил, что через несколько недель британская чета разорвала без предупреждения соглашение о предоставлении жилья украинским беженца и они до 15 июля должны покинуть дом. Как указал Хирик, его родные «немного злы» и «очень расстроены» таким решением Мальстеров.

«Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют <…> Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Хозяин бессердечен», — сказал беженец.

Кроме того, Хирик уточнил, что его семья желает остаться в Фэрхеме потому что считает, что они смогут тут «начать жизнь заново», а «обратного пути на Украину не будет».

В свою очередь, издание выяснило, что 40-летний владелец дома Дадли Мальстер — старший офицер Королевского флота с 20-летним стажем, который служил в Афганистане, Бахрейне и принимал участие в обеспечении зарубежных поездок британской королевской семьи.

Помимо этого, уточняется, что в Совете графства Хэмпшир украинским беженцам сообщили, что для них ищут новый дом, однако они могут оказаться в гостинице за много миль от своего последнего места размещения. Также Хирик рассказал, что он связывался с пятью местными агентами по недвижимости, которые, узнав, что речь идёт о его семье, «просто говорили «нет» и вешали трубку».

«Частные домовладельцы требуют арендную плату на шесть месяцев вперед, прежде чем даже начать рассматривать нас. Я надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели, и это даст нам шанс, по крайней мере, попытаться занять свое место», — пояснил глава семьи беженцев с Украины. При этом отмечается, что беженцы смогли собрать часть средств на аренду жилья с помощью краудфандинга и добавляется, что семья Мальстеров никак не прокомментировала такое своё решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пособия украинским беженцам, прибывшим в страну в конце февраля, перестало выплачивать с 1 июля правительство Польши.