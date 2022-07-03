Берлин, , 08:25 — REGNUM Лекцию биолога Мари Фолльбрехт о существовании в природе только двух видов биологического пола отменили из соображений безопасности в Университете имени Гумбольдта в Берлине. Об этом 3 июля сообщило издание Die Welt.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

В университете было запланировано мероприятие под названием «Долгая ночь науки», участники которого должны были в своих лекциях поднять актуальные вопросы современного общества и показать, какие решения данных проблем предлагает современная наука. Биолог Мари Фолльбрехт в рамках мероприятия хотела рассказать, по какой причине в биологии существует только два пола и не более, при этом она настаивала именно на этой точке зрения.

Перед началом лекции полиция узнала о планах ЛГБТ-активистов провести акцию протеста в университете. Представители данного сообщества назвали главную мысль выступления Фолльбрехт «ненаучной, бесчеловечной и враждебной к квир- и транслюдям».

Из соображений безопасности руководство университета отменило лекцию, пояснив, что к содержанию самого материала, который собиралась представить биолог, у руководства вуза нет никаких претензий. В университете Фолльбрехт заверили, что она сможет выступить по данной теме позднее, при этом отмечалось, что текст лекции не будет подвергаться цензуре, так как руководство университета «приветствует обмен любыми, самыми разными мнениями».

Биолог рассказала изданию, что расстроена отменой лекции и понимает резоны руководства вуза, но её настораживает сам факт уступки «радикально настроенным и готовым к насилию» против всех, несогласных с ними, активистам. Организаторов протестной акции Фолльбрехт назвала людьми, абсолютно не имеющими никакого понятия о биологии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании, которое проводит британская полиция в связи с угрозами, поступившими в адрес писательницы Джоан Роулинг от ЛГБТ-активистов.

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