Москва, , 08:04 — REGNUM Московский музей анимации планирует выпустить мультфильм по книге «Сказки-мультяшки», над которой работал художник мультипликационного кино Леонид Шварцман. Об этом рассказала генеральный директор музея Лариса Выборгова агентству ТАСС.

М/ф «Котёнок по имени Гав» Цитата из м/ф «Котёнок по имени Гав». реж Лев Атаманов, Леонид Шварцман, Майя Мирошкина. 1976. СССР

Выборгова рассказала, что в мае 2022 года Шварцман решил стать художником-постановщиком нового мультфильма. Этот мультфильм будет снят по книге «Сказки-мультяшки», автором которой выступила режиссёр Инесса Ковалевская.

Гендиректор Московского музея анимации отметила, что Шварцман уже сделал художественную разработку будущего мультфильма. Она добавила, что проект по эскизам Шварцмана будет представлен ко дню рождения художника в августе 2023 года.

«Леонид Аронович для нас был не просто почётный директор или учитель, это был близкий нам человек, мы видели, как он радовался, рисуя вот эти последние работы… Мы теперь просто обязаны снять, конечно, и снимем обязательно», — подчеркнула Выборгова.

Художник мультипликационного кино Леонид Шварцман умер в возрасте 2 июля 2022 года в возрасте 101 года. Он является одним из создателей образа Чебурашки, в качестве художника-постановщика работал над мультфильмами «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Дядя Стёпа», «38 попугаев» и другими известными проектами «Союзмультфильма».

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