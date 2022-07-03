Санкт-Петербург, 3 июля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Выручка от продажи билетов на концерт к 45-летию группы «Земляне» будет передана больнице в Донецкой Народной Республике, заявил основатель и лидер группы Владимир Киселёв. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Из архива группы «Земляне» Игорь Романов и Владимир Киселев

Приуроченный к 45-летию группы «Земляне» концерт «Возвращение легенды» прошёл 2 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Мероприятие собрало около 45 тыс. зрителей.

Коллектив исполнил хиты «Каскадёры», «Прости, Земля», «Поверь в мечту», а также песни, написанные в последние годы. В завершении концерта музыканты на бис исполнили главный хит «Трава у дома».

«Мы весь гонорар свой как артистов и всю выручку от этого концерта передаём в больницу в Горловку», — сообщил со сцены Киселёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня группа «Земляне» приняла участие в концерте ко Дню России в Херсоне.