Штат Мичиган, США, 3 июля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. В штате Мичиган (США) один человек погиб в результате взрыва на авиашоу. Об этом пишет Fox News.

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«Реактивный грузовик» Shockwave ехал наперегонки с двумя самолётами и загорелся прямо на глазах у зрителей. Сообщается, что взрыв транспортного средства повлёк за собой гибель одного человека.

Источник уточняет, что Федеральное управление гражданской авиации США вместе с местными властями уже проводит расследование на месте происшествия.