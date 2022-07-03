Ташкент, 3 июля, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Комендантский час объявлен президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым в Автономной Республике Каракалпакстан, где накануне произошли протестные акции, переросшие в беспорядки. Об этом говорится в указе, опубликованном пресс-службой президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Комендантский час будет действовать на территории Каракалпакстана весь период чрезвычайного положения, с 3 июля до 2 августа. Время действия комендантского часа с 21:00 до 07:00.

Кроме того, на территории Каракалпакстана поручено создать военную комендатуру, которую возглавит командующий национальной гвардией Рустам Джураев. Также в регионе усилена охрана общественного порядка, введены ограничения на свободу передвижения, будет производиться проверка документов и личный досмотр граждан.

Кроме того, усилена охрана особо важных объектов и ограничен въезд и выезд в Каракалпакию. Запрещаются все публичные массовые мероприятия, в том числе спортивные. У физических лиц будут временно изъяты оружие и боеприпасы, а для охраны порядка привлечены силы и средства министерства обороны Узбекистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пострадавших во время протестов в Каракалпакстане. Из-за беспорядков президент Узбекистана Мирзиеёв ввёл на территории Республики режим чрезвычайного положения.