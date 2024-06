Вашингтон, 3 июля, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Компания Google будет удалять историю посещений веб-сайтов клиник, в которых делают аборты. Об этом сообщил Deadline.

Это решение компании связано с недавним ограничением прав американских женщин на прерывание беременности. В список сайтов «быстрого удаления» входят консультационные центры, приюты для жертв домашнего насилия, клиники для абортов и центры лечения бесплодия.

Ранее ряд крупных компаний заявил, что покроет транспортные расходы своим сотрудницам, которые отправятся на процедуру прерывания беременности в другой штат. Среди них — Walt Disney Co., Meta Platforms Inc. (организация, деятельность которой запрещена в РФ), CVS Health Corp. и Biogen Inc. и другие.

Напомним, что 24 июня 2022 года Верховный суд США отменил постановление 1973 года, которое делало аборты законными на федеральном уровне. Своим решением суд позволил штатам на местном уровне легализовать или запрещать прерывание беременности.