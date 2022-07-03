Пекин, , 02:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано сейсмологами на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом 3 июля сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

Подземные толчки были зарегистрированы в 01:02 мск возле китайско-киргизской границы. Эпицентр землетрясения располагался в 174 км на запад от китайского города Айколь (проживает около 11,2 тыс. человек).

Очаг подземных толчков находился на глубине 11,6 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,6, которое произошло у южной оконечности Сахалина.

Читайте ранее в этом сюжете: У южной оконечности Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,6