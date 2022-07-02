Уимблдон, Великобритания, 3 июля, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге Уимблдонского турнира. Встреча продолжалась 1 час и 58 минут.

(сс) Tatiana Рафаэль Надаль

Круг завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:4. В следующем круге Надаль сыграет против теннисиста из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.

Добавим, что в текущем сезоне Рафаэль Надаль уже выиграл два турнира из серии Большого шлема: Australian Open в Мельбурне и Roland Garros в Париже.