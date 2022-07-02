Буэнос-Айрес, 3 июля, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Министр экономики Аргентины Мартин Гусман подал заявление об отставке, опубликовав соответствующее письмо на своей странице в Twitter. Об этом 3 июля пишет ТАСС.

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По словам Гусмана, «пришло время для того, чтобы бразды правления министерством экономики взял в руки» другой человек. Он также отметил, что считает важным, чтобы новый министр экономики работал в условиях политического консенсуса внутри правящей коалиции.

Напомним, что Мартин Гусман занимал пост министра экономики Аргентины с 10 декабря 2019 года.