Марсель, Франция, , 01:06 — REGNUM 61-летний аргентинский специалист Хорхе Сампаоли 2 июля покинул пост главного тренера «Марсели». Как сообщает на официальном сайте клуба, стороны договорились о совместном решении прекратить сотрудничество.

Хорхе Сампаоли (сс) viciovillano

«С первого дня своего пребывания в Марселе Сампаоли полностью посвятил себя внедрению философии игры и победного настроя, соответствующих ценностям «Марселя». Поэтому клуб и Хорхе Сампаоли с горечью объявляют о совместном решении прекратить сотрудничество. Клуб хотел бы искренне и тепло поблагодарить за работу Хорхе Сампаоли. После шестнадцати месяцев сотрудничества эта работа позволила клубу достичь важной вехи в строительстве нашего нового спортивного проекта и напрямую претендовать на участие в Лиге Чемпионов УЕФА», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуб.

В прошедшем сезоне «Марсель», одержав двадцать одну победу, потерпев девять поражений и набрав семьдесят одно очко, завершила сезон на второй позиции в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22.