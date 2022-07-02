Барселона, Испания, 3 июля, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб на следующей неделе объявит о первых летних трансферах: «Представим Кессье в среду, Кристенсена — в четверг».

«Барселона»

25-летний опорный полузащитник «Милана» и сборной Кот-д’Ивуара Франк Кессье и 26-летний центральный защитник «Челси» и сборной Дании Андреас Кристенсен присоединятся к каталонскому клубу на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Франк Кессье принял участие в 31 туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился шестью забитыми мячами, из которых два — с пенальти и получил две желтые карточки. На счету Кристенсена 3 (2+1) очка по системе гол+пас в тридцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах.