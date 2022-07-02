Вашингтон, 2 июля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Экономисты США выразили удивление укреплением российского рубля в условиях санкций. При всех ограничениях, введенных санкциями Запада, российская валюта заняла одно из первых мест среди сильнейших мировых валют. Об этом заявили эксперты американскому телеканалу CBS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Такую ситуацию один из них — профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель назвал нестандартной. При таких санкционных мерах государство должно было потерять инвесторов и сойти с внутреннего рынка крупного капитала. При этом национальная валюта непременно должна дешеветь. Однако в России смогли предпринять меры, предупредившие отток денежных средств за пределы страны. Вместе с ростом стоимости топлива все это укрепило рубль, считают эксперты.

В силу этого они высказали мнение, что Россия вполне защитила себя от каких-либо санкционных мер Запада и ей они не страшны.