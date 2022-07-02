Донецк, , 20:28 — REGNUM В Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять военнослужащих. Об этом 2 июля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли пять и восемь защитников ДНР получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм.