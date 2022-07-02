Тбилиси, 2 июля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский вынужден был принести извинения за поведение в Тбилиси тренера украинской национальной сборной, сообщает 2 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

Цитата из тф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Невоспитанность

Об этом заявил глава грузинской баскетбольной федерации Виктор Саникидзе. Саникидзе назвал поведение украинского тренера недостойным, сказав, что ему нет оправдания, и выразил надежду, что к нему применит санкции Дисциплинарный комитет ФИБА.

Саникидзе назвал печальным фактом то, что тренер ранее работал в Грузии и считался их другом.

Напомним, что сразу после окончания встречи, закончившейся поражением сборной Грузии, тренер украинской команды, специалист из Латвии Айнарс Багатскис продемонстрировал оскорбительный жест.