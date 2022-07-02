Минск, , 19:20 — REGNUM Западная Европа, «жадно поглядывающая» на приграничные белорусские и украинские территории, растит монстра на Украине. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «цивилизованная» Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, теперь растит нового монстра.

«История повторяется, — сказал Лукашенко. — Монстра растят на Украине».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля белорусский президент Александр Лукашенко в видеообращении к участникам пленарного заседания IX Форума регионов Белоруссии и России заявил, что Белоруссия всё ещё нацелена на мирный диалог со всеми странами, несмотря на то, что страны Запада подтягивают войска НАТО к границам республики.