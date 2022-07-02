Тбилиси, 2 июля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодёжи Грузии Тея Цулукиани вынуждена была отреагировать на хамское поведение тренера сборной Украины по баскетболу, сообщает 2 июля 2020news.⁠ge.

Helen Korinchuk Айнарс Багатскис

1 июля сразу после окончания баскетбольного матча в Тбилиси между национальными сборными Грузии и Украины, завершившегося победой украинской команды, тренер украинцев латвийский специалист Айнарс Багатскис сделал оскорбительный жест.

«Это было невежливо, но наша команда достойная. Я хотела бы ещё раз проявить к ней уважение. В нашей баскетбольной команде также есть очень достойные тренеры и руководство, президент федерации и все те люди, которые вместе с министерством спорта заботятся о развитии грузинского баскетбола. Конечно, мы оценили это как недостойное поведение, которое даже не заслуживает ответа», — сказала Цулукиани.