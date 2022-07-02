Донецк, 2 июля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:35 — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Еленовке в ДНР пять снарядов калибра 122 мм.