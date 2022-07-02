Луганск, 2 июля 2022, 17:21 — REGNUM В центре освобожденного от неонацистов и украинских войск Лисичанска в ознаменование победы союзных войск ЛНР, ДНР и РФ установили Красное знамя. На взятие под контроль города ушло всего несколько часов и при этом эта операция стала самым ярким примером эффективности российской тактики и войдет в историю ВС РФ. Об этом 2 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил о полном освобождении 2 июля города Лисичанска. Сообщая о подробностях спецоперации, Кадыров рассказал, что к центру города вышли чеченские военнослужащие совместно с сотрудниками Народной милиции ЛНР. С флангов их поддержали подразделения союзных войск.
Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров раскрыл детали освобождения Лисичанска