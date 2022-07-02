Луганск, 2 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В центре освобожденного от неонацистов и украинских войск Лисичанска в ознаменование победы союзных войск ЛНР, ДНР и РФ установили Красное знамя. На взятие под контроль города ушло всего несколько часов и при этом эта операция стала самым ярким примером эффективности российской тактики и войдет в историю ВС РФ. Об этом 2 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Александр Погожев ИА REGNUM Знамя Победы

«В центральном парке Лисичанска установили Красное знамя Победы в ознаменование освобождения города от украинских националистических формирований. Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль. Безусловно, операция по освобождению Лисичанска стала самым ярким показателем эффективности российской тактики против бандеровских формирований. Этот подвиг наших бойцов должен быть вписан в славную историю вооруженных сил России золотыми письменами!» — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Ранее глава Чечни сообщил о полном освобождении 2 июля города Лисичанска. Сообщая о подробностях спецоперации, Кадыров рассказал, что к центру города вышли чеченские военнослужащие совместно с сотрудниками Народной милиции ЛНР. С флангов их поддержали подразделения союзных войск.