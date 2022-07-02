Москва, 2 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Указ президента РФ Владимира Путина о смене оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy на новое юридическое лицо может привести к жесткой борьбе между Японией и странами Запада за энергоресуры. Такое мнение высказали эксперты Bloomberg.

Russian.dissident Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-2»

Так, решение России приведет к сокращению рынков сбыта и вызовет борьбу за альтернативные источники импорта, считают специалисты. По мнению аналитика Хироши Хашимото, которое приводит Bloomberg, этот шаг России может спровоцировать рост цен и привести к панике.

«Если проект «Сахалин-2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику», — цитирует Хашимото РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владмир Путин подписал указ о создании нового юридического лица вместо Sakhalin Energy и передачи в собственность государства его имущества. Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин-2» — является совместным предприятием «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi.