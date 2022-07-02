Луганск, 2 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Луганской Народной республике назначен новый заместитель министра образования и науки. Им стал Пётр Ишков. Распоряжение о назначении подписал глава правительства республики Сергей Козлов.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

До назначения на должность в правительстве ЛНР Козлов с 2020 года занимал пост в Министерстве просвещения России. Он работал заместителем начальника отдела содержания и методов обучения департамента государственной политики и управления в сфере общего образования.

Об Ишкове известно, что ему 42 года, он имеет большой опыт преподавания как в школе (учитель истории), так и в системе высшего образования, в частности, в Государственном академическом университете Гуманитарных наук.