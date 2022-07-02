Турин, Италия, 2 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. 28-летний экс-нападающий туринского «Ювентуса» и чемпион Европы в составе сборной Италии Федерико Бернардески может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом 2 июля сообщило издание Sky Sport.

Логотип Ювентуса

На данный момент трансферная стоимость Федерико Бернардески, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. С 1 июля футболист находится в статусе свободного агент после истечения срока контракта.

В прошедшем сезоне Бернардески принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также нападающий получил пять желтых карточек.

За «Ювентус» Бернардески выступал с 24 июля 2017 года после перехода из «Фиорентины» за 40 миллионов евро.