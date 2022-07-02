Москва, 2 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман ушёл из жизни в возрасте 101 года. Об этом 2 июля рассказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Цитата из м/ф «Чебурашка». реж Роман Качанов. 1971. СССР «Скатертью, скатертью...»

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. В 1941 году окончил школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (теперь Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств), а в 1951 году окончил в Москве художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова).

В годы Великой Отечественной войны работал учеником токаря и токарем на Кировском заводе в Ленинграде, а с ноября 1941 года — в эвакуации на танковом заводе в Челябинске. С 1948 работал на киностудии «Союзмультфильм», преимущественно с режиссёрами Львом Атамановым, Романом Качановым, Иваном Уфимцевым и Иваном Аксенчуком, более всего известен тем, что создал визуального образа Чебурашки для мультфильма Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году. Является Народным художником Российской Федерации (2002) и лауреатом Премии Президента Российской Федерации (2017).