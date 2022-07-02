Москва, , 14:41 — REGNUM Схема параллельного импорта автомобилей в Россию пока используется только для ввоза единичных моделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей дилерских центров.

Автомобили Jordi Bernabeu Farrús

В мае 2022 года Минпромторг РФ утвердил список товаров, разрешённых для параллельного импорта, то есть для ввоза без согласия правообладателя товарного знака. В этот список попали многие иностранные автомобильные бренды, включая Toyota, Renault, BMW, Volswagen и другие.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что к началу июля эта схема не получила широкого распространения. В РОАД объяснили это проблемами с бюрократическими процедурами, включая таможню, сертификацию и гарантийное обслуживание ввозимых таким образом авто.

В дилерском центре «Рольф» отметили, что юридические лица не могут наладить параллельный импорт из-за необходимости предоставления на таможне ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). При этом использовать ОТТС для этих целей можно только с согласия производителя.

В ГК «Автодом» добавили, что данная схема применяется в ограниченном режиме для ввоза дорогих авто. Такие автомобили обладают наибольшей маржинальностью, что делает их наиболее привлекательными для ввоза.

«В любом случае отрасли потребуется время, чтобы разработать стратегию параллельного импорта, и, конечно, предварительно оценить все аспекты данной процедуры», — подытожил представитель АГ «Авилон» Алексей Стариков.