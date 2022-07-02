Токио, 2 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Серьёзный сбой произошёл 2 июня в работе японской компании Au, обеспечивающей мобильную связь для десятков миллионов пользователей. Неполадки отразились на системе прогнозирования погоды, служба доставки, работе банкоматов и транспорта.

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Оператор, имеющий около 60 млн контрактов с клиентами, сообщил о массовом сбое на всей территории Японии. У клиентов возникли проблемы с осуществлением звонков и использованием мобильного интернета.

Сбой отразился на работе автоматических станций наблюдения за погодой. Из 1300 таких станций 430 перестали передавать данные. Серьёзного влияния на систему прогнозирования погоды нет, заявили в Метеорологическом управлении Японии.

Из-за проблем у Au возникли перебои в работе оператора связи Rakuten Mobile, службы доставки Yamato Holdings, банкоматов банка Ogaki Kyoritsu. Неполадки частично отразились на оплате проезда в общественном транспорте.

В некоторых регионах власти предупредили жителей, что за экстренной помощью лучше обращаться через стационарный телефон, передаёт NHK.