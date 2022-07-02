Абакан, 2 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки с вертолетом Robinson 44 в Хакасии, сообщили 2 июля в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Sledcom.ru Следователь

«Следственными органами… по факту получения информации о срабатывании аварийного маяка у вертолёта Robinson 44 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна)», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, совершивший жесткую посадку в Хакасии вертолет находится в удовлетворительном состоянии, на борту был пилот, он не пострадал.

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