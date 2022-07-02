Абакан, 2 июля 2022, 12:18 — REGNUM Совершивший жесткую посадку в Хакасии вертолет находится в удовлетворительном состоянии, на борту был пилот, он не пострадал. Об этом 2 июля сообщили в региональном главке МЧС России.
Как сообщало ИА REGNUM, жёсткую посадку на воду на реке Большой Абакан в Республике Хакасия совершил вылетевший утром 2 июля с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае частный вертолет.
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