Москва, 4 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Многие пожилые люди с деменцией не получают помощь вовремя, так как их близкие думают, что ухудшение памяти — норма для преклонного возраста. Но «деменция» не равно «старость». Если обратиться к специалисту и вовремя её диагностировать, развитие заболевания можно замедлить. При поддержке национального проекта «Демография», Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России и социального проекта Мемини создана образовательная лекция «Деменция — не старость. Как распознать деменцию?». Она доступна в социальных сетях национальных проектов России vk.com, там же можно получить ответ на конкретный вопрос по тематике лекции.

Деменция

«Деменция — слово достаточно новое и пока еще ненадёжно закрепившееся в нашем лексиконе. Это — состояние тяжёлого нарушения когнитивных или познавательных функций. Это высшие функции головного мозга, которые помогают человеку взаимодействовать с внешним миром: говорить, понимать и помнить о происходящих событиях.

Актуальность деменции в первую очередь подчеркивается тяжестью данного состояния. Потому что при существенном нарушении когнитивных функций люди теряют способность вести обычный образ жизни. На тяжёлых стадиях деменция приводит к формированию зависимости от помощи окружающих и выраженной инвалидизации человека. Другая проблема деменции — это её крайняя распространенность.

До недавнего времени многие считали, что снижение памяти и других когнитивных функций является частью нормального старения, и на эту проблему не обращали должного внимания. Однако, по мере старения населения и увеличения доли пожилых людей в мире, мы стали замечать, что людей с тяжёлыми нарушениями познавательных функций становится больше.

Пришло время говорить о том, что это не является нормой. В случае, если забывчивость у пожилого человека постепенно нарастает и мешает продолжать вести жизнь на привычным уровне, её никак нельзя считать нормальной. Это говорит о присоединении каких-либо заболеваний, которые по мере их развития могут привести к деменции. Важно понимать, что деменция — это не самостоятельное заболевание, а лишь одно из проявлений многих заболеваний центральной нервной системы», — пояснила врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры болезней старения РГНКЦ РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Мария Чердак.

По её словам, в мире насчитывается около 55 миллионов человек с деменцией, а в России их около двух миллионов. Не исключено, что в ближайшие 30 лет число таких больных в мире утроится. Поэтому при поддержке национального проекта «Демография» важно сделать так, чтобы люди старшего поколения жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями.

Первые признаки заболевания часто оправдывают возрастом: проблемы с памятью, трудности при ориентировании на местности, испортившийся характер и причуды. Проявление этих симптомов — первая причина для посещения специалиста. Поэтому лучше сразу пойти к проверенному доктору, который специализируется в лечении деменции — такой список есть на сайте социального проекта Мемини, и он постоянно обновляется.

Ранняя диагностика и своевременное обращение к специалисту помогают замедлить темпы развития заболевания. Узнать больше о деменции, протестировать себя или близких можно на сайте memini.ru/tests.

«Нарушение памяти и необычное поведение с возрастом, «чудачества» наших близких — это не норма старости, а заболевание. Серьёзное и коварное заболевание — деменция! Это то состояние организма, когда не бывает настолько плохо, чтобы не стало ещё хуже. И чем раньше будет назначена терапия, тем на более долгий срок и больной, и его близкие сохранят привычный образ жизни. Но как не пропустить первые признаки? К кому обратиться? Что делать для профилактики? На эти и другие вопросы вы сможете найти ответы в нашей лекции. Смотрите лекцию, чтобы повысить уровень осведомленности о деменции и позаботиться о себе и своих близких!» — призывают авторы.

Как сообщало ИА REGNUM, одна их важнейших целей национального проекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни россиян увеличится до 67 лет.

Благодаря федеральному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», организовано проведение диспансеризации, профилактических осмотров. Строятся региональные гериатрические центры, открываются геронтологические отделения.