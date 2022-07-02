Донецк, 2 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 60 боевиков и пять бронетранспортеров, сообщает 2 июля Народная милиция ДНР.

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«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: семь единиц автомобильной техники, пять бронетранспортеров и более шестидесяти человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки ликвидировали 46 украинских боевиков.

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