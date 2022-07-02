Бишкек, , 10:40 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных денег чиновниками Министерства обороны и руководством госпредприятия «Аскер курулуш».

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Прокурорская проверка установила, что в 2017–2019 годах оборонное ведомство получило из госказны свыше 183,3 млн сомов (123,1 млн рублей) на строительство курсантской казармы Военного института.

Однако, строительные и монтажные работы были выполнены лишь на 156,6 млн сомов (105,1 млн рублей). А еще 26,7 млн сомов (18 млн рублей) были использованы не по назначению.

«Из-за этого строительство курсантской казармы приостановили — не хватило денег», — подчёркивает надзорное ведомство.

Военная прокуратура возбудила по данному факту уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение и растрата вверенного имущества» против чиновников Минобороны и должностных лиц ГП «Аскер курулуш».